¿Internet sin costo? Cuidado, una nueva forma de estafa aparece en WhatsApp

Ciudad de México.- Un nuevo engaño ronda la aplicación de mensajería instantánea más popular. Un grupo de hackers está utilizando un mensaje vía WhatsApp para atraer a sus víctimas ofreciendo mil GB de Internet gratis.

Según el laboratorio de ciberseguridad Eset, la modalidad fue detectada recientemente y trata de convencer a los usuarios asegurando que el regalo es por un supuesto aniversario de la aplicación.

El mensaje de WhatsApp contiene un enlace que lleva a un sitio web con una serie de preguntas a modo de encuesta, que pretenden ser de la red propiedad de Facebook. Preguntan, por ejemplo, cómo llegó a la oferta o cuál es la opinión del usuario sobre la aplicación.

Como es usual en este tipo de mensajes, tras responder el cuestionario, se le pide al usuario que comparta la oferta con al menos 30 personas para poder ser ganador del premio ofrecido.

Según reveló Luis Lubeck, investigador de Eset, en una publicación del blog de la firma, la página contiene un 'script' que contabiliza cuantas veces un usuario compartió el mensaje con la oferta. Esta estrategia busca maximizar la viralización del mensaje y aumentar el alcance de la estafa.

⚠️ ¡Atención comunidad! ⚠️

Nuevo engaño suplanta identidad de WhatsApp y ofrece 1000 GB para navegar por Internet.

— ESET Latinoamérica (@ESETLA) 30 de mayo de 2019

Finalmente recomienda e insiste en no dar 'clic' en enlaces que no sean de confianza. En este caso particular, por ejemplo, el dominio del que proviene la oferta es un dominio no oficial de la compañía.