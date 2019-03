Investigador de la UNAM asegura que un embrión no es una persona

Ciudad de México.- El profesor e investigador emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el biólogo Antonio Lazcano Araujo, afirmó que un embrión no es una persona, sólo es un conjunto de células.

Durante el curso “Schrödinger y la biología: 75 años del libro ¿Qué es la vida?” en el Colegio Nacional explicó que la vida es un concepto empírico que tiene una caracterización de acuerdo con el contexto histórico.

Lazcano Araujo manifestó que quien dice que la vida comienza en el momento de la fertilización está equivocado, pues la vida comienza desde antes, “ya que un óvulo y un espermatozoide están tan vivos como un cigoto”.

Antes no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales.

Como ejemplo señaló que la placenta tiene "la misma información que el individuo y no hacemos nada con ella”.

El científico mexicano especializado en biología evolutiva dijo que para entender la naturaleza hay que reconocer los límites impuestos a los seres vivos por las leyes de la física y la química, como el carácter contingente de la historia, informó un comunicado de El Colegio Nacional.