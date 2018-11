Jeff Bezos: "Anticipo que un día Amazon va a caer. Irá a la quiebra"

Washington, EU.- Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y CEO de Amazon, dijo que su compañía no es invencible y que algún día terminará por quebrar, pues la vida útil de las grandes empresas suele ser de más de 30 años, pero menos de 100.

Bezzos se reunió con el personal de su empresa para hablar sobre el futuro de la compañía cuando uno de los asistentes le preguntó: “¿Qué lecciones aprendió de las recientes quiebras de Sears y otros grandes minoristas?

A lo que Bezos contestó:

Amazon no es demasiado grande para caer. De hecho anticipo que un día Amazon va a caer. Amazon irá a la quiebra. Si observamos las grandes empresas , su tiempo de vida tiende a ser de unos 30 años o más, no de 100 años o más”.

Según el directivo, la clave para prolongar la vida de Amazon es “obsesionarse por los clientes”, eso que dice siempre. Y advierte:

Respecto a los otros gigantes de tecnológicos de Estados Unidos, Bezzos dijo:

Facebook no es lo mismo que Google y Apple no es lo mismo que Amazon. No quiero combatir esta impresión de gran firma tecnológica, pero sólo quiero hablar de Amazon”.