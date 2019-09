La mayor expedición científica al Ártico inicia y estudiará el cambio climático

Tromso, Noruega.- La mayor expedición al Ártico de toda la historia, MOSAiC, comenzó este 20 de septiembre con la partida del rompehielos alemán Polarstern de Tromso, Noruega.

A bordo van 300 científicos de 19 países, y lo que se busca es comprender mejor el cambio climático.

Una vez que haya llegado a su destino, pasará el próximo año a la deriva a través del Océano Ártico, atrapado en el hielo.

Los investigadores serán abastecidos por otros rompehielos y aviones.

La misión MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) estará encabezada por el Instituto Alfred Wegener y el Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina (AWI).

Cuenta con un presupuestos de 130 millones de euros (2 mil 700 millones de pesos).

El objetivo de MOSAiC es estudiar todos los aspectos del sistema climático en el Ártico.

Se instalarán estaciones de instrumentos en el hielo alrededor del Polarstern, algunas de ellas a una distancia de hasta 50 kilómetros.