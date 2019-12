La mítica Nintendo PlayStation será subastada y esto es lo que podría valer

Estados Unidos.- Desde hace varios años, se habló que Nintendo y Sony estaban negociando sobre crear una nueva consola la cual pudiese leer discos compactos, pero esto solo se conocía como un rumor, hasta que en el año 2015, salió a la luz un video donde un joven mostraba lo que en su momento era conocido como Nintendo PlayStation.

Luego de esta revelación que volvió locos a millones de jugadores alrededor del mundo, los dueños de este aparato, Terry Diebold y su hijo, han viajado por distintas partes del mundo para exponerlas a diferentes ojos.

No obstante, Diebold mencionó que se encuentra cansado de todos los viajes ya mencionados y que ya es tiempo de que esa consola pase a otras manos, así que se ha dispuesto a subastarla.

He gastado un montón en viajes y no he sacado nada de ella. No puedo seguir perdiendo el dinero" reveló el hombre.