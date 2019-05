"¿Lo conoces?" Así es cómo Facebook decide a quién te sugiere como amigo

Los Ángels, EU.- La red social por excelencia es Facebook, quien domina el ranking con más usuarios a nivel mundial, según el informe Digital In 2019, elaborado por We Are Social en colaboración con Hootsuite; la red social tenía para enero de este año 2 mil 271 millones de usuarios.

Teniendo tantos usuarios, para ningún es novedad que la lista de personas que quizá conozcas en algún momento te ha dejado sorprendido, creando preguntas como: ¿Facebook cómo sabe que nos conocemos? o ¿de dónde saca la red social información para sugerirme amigos?

De acuerdo con lo publicado por el propio Facebook, la sección de Personas que quizá conozcas basa sus sugerencias en factores como: tener amigos en común, pertenecer a un mismo grupo o estar etiquetados en la misma foto, tus redes (por ejemplo, tu escuela, universidad o trabajo) y si subiste algún contacto a tu lista.

En cierto sentido esto es real, pero va más allá, según una publicación en Recode explica que en marzo de 2018, se informó que la red social recopilaba datos de texto y llamadas de algunos usuarios de Android a través de su aplicación Messenger.

La empresa negó lo anterior, pero armó con antelación que utilizaban información de ubicación como "si dos personas viven en la misma ciudad como una forma de clasicar las sugerencias de amigos", pero ya no está usando datos de ubicación.

Asimismo, explicó que sí usa los contactos del teléfono para hacer recomendaciones de amigos, siempre y cuando se compartan los contactos de su teléfono con Facebook o Facebook Messenger

También arfiman que utilizan cookies web para mostrar anuncios, pero no utiliza esta actividad para recomendar nuevos amigos.

No utilizamos cookies de sitios de terceros para generar o clasicar las sugerencias de personas que quizás conozca", armó en la entrevista.

Todos los usuarios reciben sugerencias de amistad

Con respecto a los correos electrónicos, confirmó que "algunos programas comunes de correo electrónico guardan automáticamente la información de contacto en el libro de contactos de su teléfono cuando envía un correo", incluido Gmail, así que sí Facebook puede ver la agenda de contactos, enviar un mensaje de correo electrónico a alguien signicaría que están guardados en el móvil y, por lo tanto, utilizados en las sugerencias de amigos.

Todo lo anterior trabaja gracias a los algoritmos de concordancia, los cuales a ciencia cierta son desconocidos, pero se sabe que empareja a los usuarios por su afinidad en cierto tema, parentesco o coincidencia en el tiempo.