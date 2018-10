Los extraños mensajes que Twitter envió y alarmó a sus usuarios

Ciudad de México.- Varios usuarios de Twitter denunciaron haber recibido mensajes extraños de parte de la red social. Se trata de una sucesión de números y letras que generó inquietud entre los cibernautas.

Hay varias capturas que dan cuenta de estos crípticos mensajes en Twitter. El problema habría afectado a usuarios de iOS. Todavía no se sabe si este inconveniente también afectó al sistema operativo Android.

El CEO de la compañía, Jack Dorsey, señaló que él también había visto este inconveniente y que estaban investigando el tema.

"Enviamos una notificación de fondo invisible a la aplicación con recuentos de distintivos (principalmente notificaciones no leídas, DM, etc.). El problema hizo que estas notificaciones se hicieran visibles por un corto período de tiempo. No sabemos exactamente por qué, pero se revirtió rápidamente". Esa fue la explicación que dio el equipo técnico de Twitter y que Dorsey compartió desde su cuenta.

Tal como se explicó, el problema ya se resolvió. Todo se trató de un problema de códigos.