Marvel lanzara escenas inéditas de 'Avenger: Endgame' en cines

Estados Unidos.- Aunque la película Avenger: Endgame tuvo popularidad, no alcanzó el récord a la película más taquillera de la historia, como Avatar.

No obstante, no se quieren quedar sin ese título y realizaran un relanzamiento en cines con material inédito de la cinta, así lo confirmo Marvel.

Estamos haciendo eso. No sé si fue anunciado. Y no sé cuánto (tiempo adicional) ... Sí, lo haremos el próximo fin de semana", declaró Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Avatar de James Cameron tiene el récord con dos mil 788 millones de dólares y Avengers: Endgame de Joe y Anthony Russo en dos mil 743 millones, por lo que esperan que logre superar la meta con el relanzamiento.

No obstante, en unas semanas se estrena Spider-Man: Far From Home, por lo que no se sabe cual de las dos cintas será más beneficioso para Marvel.