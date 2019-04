Mexicano tiene la colección más grande de 'God of war' y recibe Récord Guinness

California, EU.- El Récord Guinness por tener el mayor número de objetos relacionados con el videojuego God of War fue entregado recientemente a un hombre originario de Xalisco, Nayarit.

Emmanuel Mojica Rosas inició a recolectar productos del videojuego desde el 2011 y a la fecha cuenta con 583 artículos.

Decidió coleccionar objetos de God of War debido a una pérdida familiar.

Fue un momento muy difícil para mí y para mi familia. No podía concentrarme. Necesitaba algo que me motivara a seguir adelante. Y así fue como descubrí el mundo de God of War y empecé a coleccionar, coleccionar y coleccionar", dijo en un video que fue difundido en la cuenta de YouTube de Sony.