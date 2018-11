Motorola comienza a actualizar sus dispositivos a Android 9.0 Pie

Ciudad de México.- La firma ahora propiedad de Lenovo anunció que en México ya se encuentra disponible la actualización de Android 9.0 Pie para el nuevo Motorola One, su primer equipo con Android One que lanzaron en México hace algunas semanas.

Recordemos que los smartphones que pertenecen al programa Android One deben ser los primeros en actualizar a la nueva versión del sistema operativo de Google, sobre todo porque no requieren de una gran cantidad de recursos por parte de los fabricantes, pues no se realizan modificaciones importantes al sistema operativo tal y como lo entrega Google.

En México, únicamente el Nokia 6.1 y ahora el Motorola One son los únicos smartphones del programa Android One que ya están actualizando a Android 9.0 Pie, sin embargo, en el caso de Nokia, la firma ha mencionado que en las próximas semanas estará lanzando la actualización para sus demás dispositivos.

Otro detalle que es importante conocer es que de momento solo los Motorola One que se compraron liberados, es decir, que su compra vino directamente de una Moto Store o tienda en línea sin que este estuviera ligado a un operador son los primeros que ya pueden descargar la nueva actualización.

Por otra parte, los usuarios que adquirieron el equipo con algún operador deberán esperar a que este libere la actualización vía OTA.