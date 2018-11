NASA: "Elon Musk ya no será visto fumando marihuana ni bebiendo"

Washington, EU.- "Elon Musk ya "no será visto" fumando marihuana ni bebiendo alcohol públicamente, como lo hizo durante una entrevista en septiembre", anunció el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

A principios de septiembre el fundador de Space X y Tesla, en una conversación con el cómico estadounidense Joe Rogan, bebió whisky e incluso se fumó un porro de marihuana mezclado con tabaco. La conversación, grabada para el podcast del cómico, fue transmitida por Internet y generó una gran polémica en la Red en general y en particular la sociedad estadounidense.

Esto no fue conveniente y no inspiró confianza, y los líderes de estas organizaciones deben tomar eso como un ejemplo de qué hacer cuando lideras una organización que lanzará astronautas estadounidenses. Él está tan comprometido con la seguridad como cualquiera, y entiende que ese no fue el comportamiento apropiado, y esto no será visto de nuevo", aseveró Bridenstine.