No te pierdas las diferencias entre el iPhone X y los anteriores modelos

Cupertino, EU.- Muchas personas pueden tener la duda de qué iPhone comprar entre el modelos Plus clásicos. Con los dos modelos XS no es complicado elegir ya que su pantalla OLED, su doble cámara y su precio más elevado, hacen que el nivel de diferenciación sea más evidente.

Si se comparan los valores diferenciadores entre el XS y el XR, dar el salto del Plus al nuevo terminal de entrada de Apple no es tan grande. Las a la cámara son obvias, pero más allá de eso, no hay salto un salto sustancial.

El verdadero cambio está en la inclusión de algunas características técnicas del XS en el XR, un salto enorme si vienes de un iPhone 7 u 8 Plus. Ganarás en tamaño de pantalla, pero con una dimensión total más reducida, mayor batería, pero sobre todo dos aspectos muy importantes.

El primero es el Face ID, tecnología de identificación de Apple. El Touch ID está ya en desuso, por lo que el salto al XR en términos biométricas es sobresaliente. El segundo aspecto se trata del procesador A12 Bionic, una apuesta para las actualizaciones de software, pero sobre todo para sacar el máximo partido a la cámara que, con una sola lente, en el caso del XR, y a igualdad de resolución y apertura, es capaz de sacar imágenes muchísimo mejores que modelos anteriores.

Como conclusión, si vienes de un Plus con el salto al XR obtienes más pantalla, más batería, peso más o menos comedido en un tamaño más reducido, una cámara y un chip que suponen un salto sin precedentes respecto a sus antecesores. En el otro lado de la moneda, perderás resolución de pantalla, aunque el cambio es imperceptible, pero ganarás de Face ID, True Tone y mayor contraste. Sea como sea, el salto es ganador en casi todos los aspectos.