Objetos de Stephen Hawking como su silla de ruedas y tesis serán subastadas

Washington, EU.- Stephen Hawking fue un visionario cósmico, una gura de inspiración y una celebridad mundial. Su estado único se refleja en una próxima subasta de algunas de las posesiones del fallecido físico: incluye documentos científicos complejos, una de las sillas de ruedas más emblemáticas del mundo y un guion de Los Simpson.

La venta en línea anunciada el lunes por el subastador Christie's presenta 22 artículos de Hawking, incluida su tesis doctoral sobre los orígenes del universo, algunos de sus muchos premios y artículos científicos como Spectrum of Wormholes y Fundamental Fundament of Physics in Gravitational Collapse.

Por supuesto, la fama de Hawking se basa solo en parte en su estatus científico como cosmólogo que puso agujeros negros en el mapa.

Diagnosticado con enfermedad de la neurona motora a los 22 años y con solo unos pocos años de vida, sobrevivió durante décadas, muriendo en marzo de este año a los 76 años.

La subasta incluye una de las cinco copias existentes de la Universidad de Cambridge de 1965 de Hawking Ph.D. tesis, Propiedades de los Universos en expansión, que tiene un precio estimado de 100 mil libras a 150 mil libras alrededor de 130,000 a 195,000 dólares.

La tesis, firmada por Hawking en una escritura inestable por su enfermedad, es tanto un documento clave en la evolución científica del físico como un vistazo a su historia personal.

La enfermedad finalmente dejó a Hawking casi completamente paralizado. Se comunicó a través de una computadora que generaba la voz y se movió en una serie de sillas de ruedas de alta tecnología. Uno está incluido en la venta, con un precio estimado de 10 mil a 15 mil libras el equivalente entre 13 mil y 19 mil dólares. Las ganancias de su venta se destinarán a dos organizaciones benéficas, la Fundación Stephen Hawking y la Asociación de Enfermedades de Neuronas Motoras.

La venta incluye un guion de una de las apariciones de Los Simpson de Hawking, una copia de su best seller Una breve historia del tiempo firmada con una huella digital y una cazadora personalizada que llevaba en un documental.

Los hijos de Hawking esperan preservar su archivo científico para la nación. Christie's está manejando las negociaciones para entregarlo a las autoridades británicas en lugar del impuesto a la herencia.

Los artículos, que forman parte de una venta científica que incluye artículos de Isaac Newton, Charles Darwin y Albert Einstein, estarán en exhibición en Londres durante varios días a partir del 30 de octubre. La subasta está abierta para ofertas entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre.