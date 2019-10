PS5: La retrocompatibilidad será pieza clave para la aceptación de los jugadores

Estados Unidos.- La retrocompatibilidad ha sido una gran idea a lo largo de las generaciones de consolas, desde PS2 que podía leer juegos de la primer consola de Sony, hasta la fecha con Xbox One, retrocompatible con un gran catálogo de la clásica Xbox y Xbox 360.

Pero actualmente, en una entrevista hecha por Gamingbolt a Kazuhiro Echigoya, perteneciente al equipo de Koei Tecmo y productor de Romance of the Three Kingdoms 14, mencionó que la aceptación de la nueva consola de Sony será gracias a la retrocompatibilidad de la misma.

No creo que tenga un gran impacto en el crecimiento o la expansión de nuestros títulos pasados. Creo que el mayor punto para los jugadores es poder migrar todos los contenidos que ya tienen en propiedad. Habrá un riesgo muy bajo al cambiar a este nuevo hardware; imagino que PlayStation 5 se implantará muy rápidamente", dijo Echigoya.

De igual manera, cabe señalar que el equipo de ingenieros de PlayStation 5 se encuentran trabajando duro para que el catálogo de PS4 sea retrocompatible 100 por ciento con la futura consola.

Recordemos que PlayStation 5 tiene fecha de lanzamiento para finales de 2020, así que es momento de comenzar esos ahorros para navidades del próximo año.