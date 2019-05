Pariente desconocido del Tiranosaurio Rex es descubierto en Nuevo México

Virginia, EU.- Un paleontólogo estadounidense ha descubierto un nuevo pariente del 'Tyrannosaurus Rex'. Dicho animal compartía algunas características con su enorme y feroz allegado, pero difería en tamaño, con menos de un metro de altura, publica este lunes la revista Nature Ecology & Evolution.

Sterling Nesbitt, profesor adjunto del departamento de Geociencia del Virginia Tech College of Science, en EU, encontró el fósil durante una excavación en Nuevo México en 1998 liderada por Doug Wolfe. No obstante no fue sino hasta ahora que pudo determinar que se trataba de una nueva especie jamás conocida.

Restos fósiles del 'Suskityrannus hazelae'

Tras descubrir los restos, Nesbitt dedicó su carrera a trazar la historia del ejemplar, hasta concluir que era pariente lejano del protagonista de Parque Jurásico, y lo bautizó 'Suskityrannus hazelae'.

El esqueleto del animal, de tres años de edad, indica que tenía una altura de 91.5 centímetros y una longitud de 2.74 metros, apenas un poco más largo que el cráneo de un 'Tyrannosaurus Rex' maduro, y entre 20 y 40 kilos de peso, frente a las nueve toneladas de su primo lejano.