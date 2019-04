Por cuestiones de seguridad, Apple elimina aplicaciones de control parental

Ciudad de México- Apple dijo este domingo que eliminó varias aplicaciones de control parental de su tienda por preocupaciones de seguridad y privacidad, y emitió una respuesta pública poco común a un informe de los medios de comunicación sobre que el fabricante de iPhone estaba eliminando la competencia con sus propias herramientas.

New York Times informó el sábado que Apple eliminó 11 de los 17 programas más populares que ayudan a los usuarios a restringir las funciones o la cantidad de tiempo que los niños pasan en los dispositivos. Dijo que Apple comenzó a tomar medidas enérgicas contra dicho software después de lanzar su propia función de tiempo de pantalla el año pasado, lo que también permite a las personas establecer límites en ciertas funciones de iPhone y iPad y hacer un seguimiento del uso de los niños.

Eso provocó preocupaciones anticompetitivas, ya que dos fabricantes de aplicaciones presentaron quejas ante la Unión Europea, según el informe. Pero Apple dijo en una publicación de 500 palabras en su sitio web que eliminó las aplicaciones parentales porque "pusieron en riesgo la privacidad y la seguridad de los usuarios".

Apple dijo que las aplicaciones que prohibió se basaban en una tecnología llamada Mobile Device Management o MDM, diseñada para empresas que administran grupos de dispositivos para empleados. "MDM le da a un tercero control y acceso sobre un dispositivo y su información más confidencial, incluida la ubicación del usuario, el uso de la aplicación, las cuentas de correo electrónico, los permisos de la cámara y el historial de navegación", dijo. Esa es una "clara violación de las políticas de la App Store". La compañía dijo que dio a los desarrolladores 30 días para modificar sus aplicaciones y luego eliminó aquellas que no se ajustaron.

"Contrariamente a lo que The New York Times informó durante el fin de semana, esto no es una cuestión de competencia. Es una cuestión de seguridad", dijo Apple en su post.

La publicación de Apple hizo eco a los correos electrónicos enviados por el jefe de marketing Phil Schiller a los clientes durante el fin de semana. Es raro que el fabricante de iPhone responda públicamente a informes de noticias en su sitio web.

Tony Fadell, un destacado ejecutivo de Apple hasta 2010, había expresado su apoyo el sábado en Twitter para los desarrolladores afectados. El cocreador del iPod dijo que Apple debería ofrecer herramientas a los desarrolladores para crear aplicaciones de monitoreo que no violen las políticas.

Las preocupaciones de anticompetitividad pudieron haber provocado la rápida respuesta de Apple. En marzo, Spotify acusó a Apple de dar a su propio servicio de transmisión de música en la App Store.

Con información de El Financiero.