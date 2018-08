¿Por qué es tan relevante elegir cuidadosamente el nombre de un dominio de Internet?

Ciudad de México.- Elegir el nombre de dominios de Internet es un proceso que debe realizarse con calma puesto que será la forma en las que los usuarios identifican la marca de un determinado sitio web.



Además, el mismo nombre podría definir el éxito del negocio. “Muchas veces un buen dominio.com supone una muy buena marca mucho antes incluso de que el negocio esté siquiera construido”, escribió el periodista Jason Koebler.



La razón que resulta más obvia para elegir cuidadosamente el nombre de un dominio es el apoyo al posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) en las páginas de resultados de los motores de búsqueda y por tanto, a la visibilidad de su página en Internet.



No importa qué tan original o rebuscado sea el nombre de la marca, sino el comportamiento que tenga esa palabra clave en los buscadores con la que se ha creado el nombre del dominio.



Sin embargo, no es el único aspecto a tener en cuenta en una web desde la perspectiva del SEO. Es necesario trabajar y optimizar el contenido de la página de manera que sea relevante, así como otras características y funcionalidades de una web, por ello ponerse en manos de expertos resulta siempre una buena opción y más conociendo la rapidez con la que evoluciona este sector.



En suempresa.com hacen hincapié fundamentalmente en dos puntos que deben ser tomados en cuenta antes de elegir el nombre de un dominio: la audiencia y el contenido, porque si no “¿cómo se identifica tu público objetivo con tu marca?”, comenta esta agencia.



Y añade: “Un buen contenido y legítimo en cualquier página web será el principal complemento de un buen dominio. Además, generará una posición más alta en el ranking de los motores de búsqueda y, por consecuencia, una mayor conversión”.