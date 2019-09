Prolonga la vida de tu motor con algunos consejos para cuidarlo

Ciudad de México.- Los autos están hechos para conducirse sin embargo, a pesar de eso, estos siempre se averían, el problema no es que se use, sino en que las personas lo manejen de mala forma, lo cual llega a dañar el motor entre otras cosas.

Maneja con suavidad

Cuando tienes un auto nuevo, es normal que quieras acelerarlo al punto de hacerlo correr, para saber qué tan veloz puede llegar a ser, esto es un error, si bien los autos son hechos para acelerar muy rápido, lo ideal es que empieces por avanzar de poco y así vayas obteniendo velocidad.

Deja calentar

El clima puede llegar a afectar el funcionamiento de tu auto, es por ello que siempre debes encenderlo y dejarlo calentar cuando hace frío. El clima gélido es rudo con cualquier motor, se requiere mayor energía para encenderlo y además fuerza mucho las revoluciones, lo cual es malo, ya que hace que en algunas ocasiones provoque averías que pueden salir bastante costosas.

Cambios de velocidad

Este tip es más para los conductores que tienen un auto con transmisión manual. Si tienes uno con transmisión automática, el cambio se dará por sí solo, no obstante es importante cuidar que tu auto tenga la velocidad correcta, ya que si no es así, puedes dañar toda la trasmisión, pues si no hay una velocidad adecuada, algunos de los engranes pueden llegar a atascarse.

Evitar manejar con mucho peso

Los autos están diseñados para ser conducidos y manejar con cierta cantidad de peso, que por lo general implica los kilogramos de una familia promedio y un poco de equipaje. El tener mucho peso en un auto y manejar con ello, implica que el motor se esfuerce un poco más de lo que está diseñado y esto puede llegar a provocar algunas fallas, además de que también gastará mucho más combustible y puede dañar también los amortiguadores, así que ya lo sabes viaja ligero.