Revelan que estudiar música te hace mejor en Matemáticas y Ciencia

Ciudad de México.- De acuerdo con un estudio publicado en Journal of Educational Psychology, los jóvenes que tocan algún instrumento, no tendrán problema con las Matemáticas o la Ciencia.

Para esta investigación, los expertos usaron los registros académicos de 112 mil 916 alumnos que comenzaron el primer grado entre 2000 y 2003; completaron los tres últimos años de secundaria e hicieron el examen estándar de Matemáticas, Ciencia e Inglés (en el décimo o el duodécimo grado).

De esos alumnos, el 13 por ciento había participado por lo menos en un curso de Música entre los grados décimo y duodécimo.

Para el análisis se tuvieron en cuenta cursos como banda de concierto, piano de conservatorio, orquesta, banda de jazz, coro de concierto y jazz vocal.

Los autores del estudio no consideraron cursos de música general o de guitarra porque no requerían de una experiencia musical previa, y en el caso del primero, no exigían crear música o practicarla.

Todas estas experiencias de aprendizaje desempeñan un papel en promover las capacidades cognitivas de los menores y su autoeficacia”, indicó un experto.