Estudio revela que los neandertales eran más inteligentes de lo que se creía

Países Bajos.- Hace 200 mil años, existía una raza llamada neandertales, la cual, se desconocía que tan inteligentes pudieron haber sido debido a sus pocas herramientas encontradas alrededor del mundo, pero el día de hoy, se vislumbra que ellos eran más inteligentes de lo que se pensaba.

Se estima que los neandertales eran un especie que gozaban de una inteligencia superior a la que se creía, debido a un estudio publicado en la revista de ciencia Proceedings of the National Academy of Science.

Esta raza utilizaba técnicas complejas para la realización de herramientas para la caza, por ende, gracias a estos artefactos, podían sobrevivir al recolectar mucha más carne de animales y algunas frutas.

Hace tres años, en el 2016, en una playa artificial de los Países Bajos, se encontró una especie de lo que parece ser una punta lanza, creada a base de arena dragada y una roca de nombre sílex, con sus orillas afiladas, cubierta con una especie de pegamento negro.

NIEUWS: Vuurstenen Neanderthalerwerktuig uit Noordzee blijkt wetenschappelijke topvondst te zijn! Zojuist werd het onderzoek van een NLteam van wetenschappers, waaronder conservator @prehistoryRMO, gepubliceerd in #PNAS. De topvondst is morgen bij ons te zien. #Neandertar pic.twitter.com/zrghrlWfZS — Rijksmuseum Oudheden (@RM_Oudheden) 21 de octubre de 2019

Los científicos realizaron un estudio para develar que tan vieja es, sorprendentemente, los investigadores quedaron anonadados porque se reveló que databa de hace 50 mil años.

La producción de adhesivos hechos con alquitrán de abedul fue un desarrollo tecnológico importante y demuestra una capacidad cognitiva avanzada", dijo uno de los investigadores de aquella región.

Al día de hoy, mucha historia de la humanidad sigue oculta en distintas partes del mundo, y tal vez en algún momento, se pueda descubrir más sobre el pasado de la raza humana.