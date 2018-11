Se publica información y fotografías oficiales del nuevo Moto G7 Play

Ciudad de México.- Este año la compañía Motorola presentó equipos interesantes como el Moto G6 Plus o el Motorola One, su primer smartphone con Android One que llega a México, pero la firma todavía podría dar una sorpresa adicional este año con el lanzamiento de la nueva familia Moto G7.

En días pasados se había revelado información que tenía que ver con el Moto G7 y Moto G7 Plus, sin embargo, ha sido la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) que es la encargada de homologar los equipos de telecomunicaciones en los EU, la que ha revelado información oficial sobre el nuevo Moto G7 Play.

No viene directamente de Motorola, pero al ser un organismo oficial sabemos que se trata de un equipo real. Según la información publicada, sabemos que algunas de sus especificaciones serán las siguientes:

Procesador Qualcomm Snapdragon 632.

Batería de 3,000 mAh.

Lector de huellas trasero (en el logo).

USB tipo C.

Jack de 3.5 mm.

Pantalla con notch.

Una sola cámara frontal y trasera, ambas con flash.

Ranura para memoria microSD.

No hay muchos detalles específicos, pero gracias a las fotografías hemos podido conocer algunos secretos de la batería de este dispositivo, que podría presentarse este año, aunque también se dice que dicha presentación sería en el Mobile World Congress, de hecho,esta podría ser la razón de que ya se haya realizado la homologación del teléfono en la FCC, pues Motorola podría ponerlo a la venta tan pronto como sea presentado.