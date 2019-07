Tiemblen influencers: Instagram ya no mostrará 'Likes' que recibas en tus fotos

Sídney, Australia.- Desde este miércoles, usuarios de Instagram de Australia ya no podrán ver cuántos 'Likes' reciben las fotografías de otros publicadas en la plataforma.

Las nuevas reglas suponen quitar el el miedo de las personas de verse 'poco populares' si no reciben los suficientes Likes. Cuando usuarios suban una foto, podrán ver cuántos Likes reciben, pero nadie más lo sabrá.

Usuarios aún pueden darle Like a sus fotos, simplemente no podrán ver cuántos tienen ni quiénes fueron. Los cambios ahora son exclusivos de Australia, pero la misma regla aplicará a Canadá, Japón, Irlanda, Italia, Brasil y Nueva Zelanda.



Aún no hay fecha concreta para la actualización en México, Estados Unidos o el Reino Unido, sin embargo, los resultados de este experimento pronosticarán que tan rápido llega la nueva función a estos países.

La directora de Instagram en Australia, Mia Garlick, aseguró que:

Queremos que Instagram sea un lugar donde la gente se sienta agusto expresándose", manifestó.

Esperemos que esta prueba remueva la presión de qué tantos Likes recibe cierta publicación, para que se puedan concentrar en compartir las cosas que aman"

Estamos aplicando el experimento en Australia para que podamos aprender más sobre cómo esto puede beneficiar la experiencia del usuario en Instagram y si este cambio puede hacer que las personas se preocupen menos por los Likes y más en contar su historia"

Garlick dijo que el nuevo método que está siendo aplicado temporalmente e Instagram responderá a la retroalimentación. Aseguró que el final de los Likes no significa el final de los influencers, ya que las marcas y los negocios aún pueden ver cuántas vistas y Likes tienen.

Para creadores y negocios en Instagram, la prueba no afectará las herramientas para medir audiencia como Insights o Ads Manager"