Tinder se renueva, ya no se basará en el aspecto físico de los usuarios

Ciudad de México.- La aplicación para citas, Tinder, se dejaba llevar por el físico de las personas, sin embargo, la compañía explicó que ya no basará su ranking en el atractivo de los usuarios.

En un texto que tituló 'El método detrás del emparejamiento', Tinder anunció de manera muy vaga que su algoritmo cambiará de método.

No nos importa si eres negro, blanco, magneta o azul. Nuestro algoritmo no sabe si ganas 10 dólares o 10 millones de dólares al año. Y no vamos a mostrar primero a todas las rubias porque supuestamente son más divertidas. No creemos en los estereotipos".