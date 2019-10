Tips para tener un perro obediente sin tener que regalarlo

Ciudad de México.- Las mascotas, en especial los perros, son la alegría de todas las familias, y es muy común que en los momentos libres todos queramos jugar con ellos o pasearlos, sin embargo, por qué no aprovechar el tiempo para educarlos para que se porten bien.

Una relación

Es importante que seas el mejor amigo de tu perro, la verdad es que si tienes un vínculo fuerte con él este te escuchará siempre que lo llames, y ese es el primer paso.

Atención

Los perros son muy atractivos para todos, y es normal que lo llamen de muchas formas, lo cual lo confunden. Para esto debes solo llamarlo por un nombre y además agregas otras palabras simples para que se adapte a ellas, por ejemplo: “Firulais ven”.

Castigo

Olvida los golpes estos no sirven, los perros tienden a saber cuándo su dueño está molesto, por lo que no es necesario dar patadas, en lugar de esto recrimínalo si no te obedece con un ‘No’, sin embargo es importante que nunca le hables para regañarlo, sino que vayas hacia donde está él, si no es así no vendrá cuando le hables.

Recompensas

Siempre es importante darle alguna gratificación cada vez que hace algo bien, ya que de esta manera aprenderá a hacer las cosas sin estar obligado y cada vez que se lo órdenes.