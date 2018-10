Una de las colecciones más grandes del mundo busca un nuevo dueño

Viena, Austria.- Una de las colecciones más grandes y sorprendente de ordenadores de la compañía Apple está buscando un comprador, ya que su actual su poseedor, Roland Borsky de 53 años, tiene problemas para pagar la renta del lugar en donde se encuentran los aparatos y necesita un ingreso económico urgente. En caso de no encontrar a alguien que compre las computadoras estas podrían ser destruidas.

Borsky se especializa en las tecnologías y desde la década de los 80s comenzó a trabajar reparando ordenadores en la ciudad de Viena, Austria, con lo cual lo ayudo a tener la oportunidad de guardar cientos de ellos. De acuerdo con el dueño, actualmente cuenta con una colección de mil 100 Macs.

Al igual que otros que coleccionan autos y viven en una pequeña caja para poder comprarlos, así es conmigo", comentó Borsky en una entrevista.

El éxito de la empresa generó que la compañía abriera su primera tienda en Viena el pasado mes de febrero. En el lugar es posible llevar Macs con algunos problemas para que reciban su respectiva reparación.

Esto ha generado que las personas ya no acudan al negocio de Borsky para reparar sus computadoras. Por otro lado, las últimos equipos de Apple incluyen piezas de hardware que son más difíciles de reemplazar. El dueño de la colección comenzó a tener problemas económicos y ya no puede pagar la renta del almacén.

El coleccionista espera que el futuro comprador pague entre 20 mil y 30 mil euros, lo suficiente para saldar su deuda. ¿Qué pasará si la colección no se vende en las próximas semanas? Las computadoras serán destruidas, señaló Borsky. "Eso es lo que más me molesta porque actualmente no puedo alquilar un espacio de almacenamiento que pueda pagar", agregó.