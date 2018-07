Una empresa en Polonia fabrica platos comestibles a base de trigo

Varsovia, Polonia.- El salvado es la capa exterior rota del grano separado de la harina después de la molienda. Por lo general, se utiliza como alimento para animales y como fuente de fibra dietética en la fabricación de productos alimenticios por parte de la industria alimentaria.

Sin embargo, se desperdician grandes cantidades cada año.

“El salvado a peso es solo el 30% del grano, pero en volumen es casi el 100% del grano original no procesado. Y no puede almacenarse más de 5-7 días “, declaró Malgorzata Then, CEO de Biotrem.

La tecnología de Biotrem opera bajo un proceso de fabricación completamente automatizado que convierte el trigo de origen local en piezas de vajilla y cubiertos de color marrón en cuestión de minutos.

Un sistema de distribución canaliza el salvado molido a través de varias tuberías desde la sala de almacenamiento hasta cada una de las máquinas.

Después de ser prensado y horneado durante un proceso de dos minutos , entrega el producto en una cinta transportadora para que se enfríe, con una tonelada de trigo se pueden obtener hasta 30 mil piezas de vajilla, según datos de la compañía.