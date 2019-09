Ventajas de los autos eléctricos y como funcionan

Ciudad de México.- La tecnología avanza y con ello también la mecánica, es por ello que cada día hay más autos con mejores motores y muchos de estos están convirtiéndose en eléctricos, sin embargo ¿sabes cómo funciona y porqué son mejores?

Las ventajas

Primeramente hay que saber que aunque los autos eléctricos, son una novedad y en muchos casos son costosos, son algo que son de mucho bien para el planeta, ya que estos no contaminan, no hacen ruido, no emiten calor además de que son mucho menos peligrosos que los vehículos que tienen motores tradicionales de gasolina.

La batería

Esta parte del motor, es sumamente importante en los autos eléctricos, ya que funciona de manera diferente a las baterías comunes. Como los autos comunes y la bomba de la gasolina, la batería equivaldría al depósito de combustible.

Frenos

Al igual que los molinos de viento el equipo de freno de un automóvil eléctrico, es esencial para generar electricidad, ya que al momento de acelerar y frenar hay cierta fricción que los autos generan, lo cual puede transformarse en electricidad para usarla como combustible, en dado caso de que se agote.

No se calienta

Los motores eléctricos están regulados por ciertos mecanismos y computadoras, las cuales evitan que este se caliente y provoque accidentes en el motor, es por ello que estos tipos de autos evitan el calor a toda costa para evitar fallas de cualquier tipo.