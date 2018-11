Video nos recuerda los juegos de NES que llegarán al Switch

Ciudad de México.- Nintendo ya había anunciado la noticia con tiempo pero ahora lo hace con un pequeño vídeo donde muestra un poco más de los juegos clásicos que engrosarán la galería NES para los suscriptores de Nintendo Switch Online.

Este mes llega uno de los clásicos favoritos de todos los tiempos: Metroid, al que por cierto hace poco recordamos gracias a que la actriz Brie Larson afirmó querer hacer una película luego de publicar una foto de ella disfrazada de Samus Aran en Instagram.

También se espera que el plataformero de Tecmo, Mighty Bomb Jack aparezca en la consola híbrida, junto a Twin Bee, un juego de disparos que en su tiempo fue muy entretenido.

No se sabe si algunos de los juegos de la lista tendrán un modo sorpresa como fue el caso de The Legend of Zelda, que contenía beneficios extras para no tener que iniciar el juego desde cero.

Pero en el vídeo se puede leer que se podrán descubrir nuevas maneras de jugar estos clásicos juegos mientras que en la imagen se ve lo que puede ser una clave de lo que viene en un futuro con otros títulos.