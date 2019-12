WhatsApp: Así podrás desearles Feliz Navidad a tus contactos fácilmente

Estados Unidos.- Muchas personas tienen familiares y seres queridos que no podrán ir a las fiestas navideñas de este 24 de diciembre, pero gracias a las teconologías, las distancias ya no son impedimento para que estos mensajes no lleguen a distintas partes del mundo.

WhatsApp es la aplicación demensajería por excelencia, y millones de personas van a felicitar a diferentes individuos en estas navidades mediante este programa móvil, no obstante, a veces resulta difícil mandarle el texto a todos los contactos que posee.

Para esta exaustiva tarea, podrás crear una lista de difusión, la cual te ayudará a enviar una gran multitud de mensajes de manera sencilla.

Android.

Primeramente deberás abrir la aplicación WhatsApp, posteriormente presionar los tres puntos de aparezcan en la zona superior derecha.

Selecciona, 'Nueva Difusión'.

A continuación, selecciona los contactos que quieras incluir en la lista.

Consecuentemente se abrirá un chat con la lista de difusión, es ahí donde podrás poner un nombre y foto.

Escribe el mensaje y elecciona 'Enviar'.

iOS.

Presionar la opción 'Listas de difusión' que está en la parte superior izquierda.

Crea una 'Nueva lista' y elegir los contactos de la agenda que se abrirá después.

Una vez hecho esto, tal como se mencionó anteriormente, solo resta escribir el mensaje y enviarlo.