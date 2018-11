YouTube afirma que sus películas y series serán gratuitos a partir de 2019

Ciudad de México.- La plataforma de YouTube quiere que sus series y películas originales lleguen a una mayor audiencia. Así que en lugar de prohibir su contenido a los suscriptores de pago, toda su futura programación original estará disponible de forma gratuita a partir del próximo año. Claro, nada en esta vida es completamente gratis, por lo que "el costo" será tener que ver publicidad.

De acuerdo con YouTube, el objetivo es satisfacer el creciente interés de los usuarios internacionales en la programación original y la demanda de los anunciantes de asociarse con contenido especial. Además, esto le dará mayor flexibilidad para la comercialización de sus programas.

Con el cambio de estrategia de la plataforma perteneciente a Alphabet Inc., matriz de Google, YouTube Premium ya no tendrá acceso exclusivo a los futuros programas originales del servicio. Sin embargo, el beneficio para sus suscriptores será que ellos no tendrán que ver los anuncios en ninguno de los vídeos.

Las series y películas que ya han sido lanzadas en YouTube Premium, como la primera temporada de la comedia de acción Cobra Kai, seguirán disponibles de manera exclusiva para los suscriptores de pago, informó la empresa, de acuerdo con Reuters.

No obstante, una persona familiarizada con el asunto dijo al mismo medio que cierta programación futura o contenido de "detrás de escenas" puede permanecer exclusiva para los suscriptores de pago, si acaso por un breve tiempo.

Aunque YouTube Premium fue lanzado hace tres años, la plataforma no ha revelado el número total de sus suscriptores a la fecha. En Estados Unidos, este servicio tiene un costo mensual de unos 12 dólares. En total, está disponible en 29 países, incluyendo a España y México.