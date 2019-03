Zuckerberg promete nueva versión de Facebook basada en la privacidad

Estados Unidos.- El consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, prometió este miércoles reconvertir la red social en una "plataforma de comunicaciones centrada en la privacidad" tomando como referente la popular aplicación de mensajería WhatsApp, que es propiedad de la empresa estadounidense.

En una carta abierta publicada online, el cofundador de la red social más usada del mundo explicó que la gente "cada vez tiene más interés en conectar con otros de forma privada en lo que sería el equivalente digital de un salón".

Según Zuckerberg, Facebook ha visto en los últimos años cómo los mensajes privados, las publicaciones efímeras (al estilo de Snapchat) y la actividad dentro de pequeños grupos en la red social son las áreas de mayor crecimiento en las interacciones "online".

Entiendo que mucha gente piense que Facebook no puede o no quiere construir este tipo de plataforma centrada en la privacidad porque a día de hoy no tenemos una buena reputación como constructores de servicios de privacidad e históricamente nos hemos centrado en herramientas para compartir", admitió.