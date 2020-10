Salud mental: Arteterapia para descubrirse a uno mismo

Cajeme.- Los campus de Itson ubicados en Ciudad Obregón son los únicos establecimientos de la universidad en el estado de Sonora que tienen Arteterapia, como parte de la licenciatura de Gestión y Desarrollo de las Artes.

Según la Secretaría de Salud, los diagnósticos más comunes en materia de salud mental en la población son depresión, trastorno de ansiedad, autismo y trastornos de conducta alimenticia. Para cada una de estas condiciones aplica el tratamiento.

Una de las acciones que tomará la OMS durante los próximos meses y años, es el apoyo psicosocial en materia de salud mental, pues la demanda aumentará considerablemente tras la cuarentena, con la que se vivieron desempleos, pérdida de familiares, aislamiento, entre otros factores que afectan el estado de ánimo de una persona.

Con el arte terapia se tratan de solucionar algunas de las problemáticas que hay en la sociedad, referente a los temas de salud mental pero también atender la parte académica, social, individual y tratar de entender todas aquellas cosas que a las personas no las dejan avanzar, como problemas personales”, dice Grace Marlene Rojas Borboa , coordinadora de los talleres de Arteterapia en el Instituto Tecnológico de Sonora.

Con Grace colaboran dos egresados de Itson, Ximena Tolosa, quien trabaja principalmente con estudiantes universitarios impartiendo cursos de preparación para talleristas, así como Luis Peña, quien desde hace 3 años se desempeña como arte terapeuta. Los jóvenes resolvieron algunas de las dudas principales que se plantean en torno al tema: ¿Quiénes pueden tomar el taller de arteterapia? ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que las personas acuden a la institución? ¿Se necesita ser artista para practicar arte terapia?.

Esto puede ser confirmado por Elizabeth Peralta, una de las asistentes de los talleres de arteterapia, que explicó para TRIBUNA la iniciativa que la llevó a formar parte del curso.

Por su parte, Luis Peña añade que la preparación del instructor es esencial, pues no se trata solo de dirigirse a una clase siendo un artista.

Paulina Flores, otra beneficiada del taller de arte terapia, contextualizó y explicó los detalles que habrían sido más de su agrado: “

Me gustó formar parte de un grupo en donde todos compartimos de forma libre el cómo nos sentíamos en cada sesión. Se tocaron temas en donde logramos reflexionar sobre cómo nos sentíamos en nuestro en torno, experiencias pasadas, planes y aspiraciones. ¿Por qué me levanto cada día? y qué es lo que nos estresa”.

Asimismo, Ana Hermosillo, otra participante del taller, contó su experiencia practicando arteterapia.

Puedo decir que el taller de arte terapia ayudó muchísimo en mi vida, además de bajar mi nivel de estrés, me ayudó a conocerme a mí misma, y entender realmente qué estaba sintiendo en esos momentos y de una u otra forma trabajar y ser una mejor persona. Me di cuenta que batallo mucho para expresar mis sentimientos y esta forma de terapia me ayudó a desenvolverme y poder expresarlos, lo recomiendo ampliamente”.