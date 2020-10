Novela de historia y pasión: 'Un Destello de Esperanza'

Cajeme.- Por más de 10 años Primavera Encinas trabajó en su más reciente novela titulada Un destello de Esperanza, esta es su obra más extensa, hasta el momento, que desea compartir con el mundo con o sin pandemia.

La escritora trabaja con el género novela de romance y en el caso de su obra más reciente creó un triángulo amoroso entre dos hermanos y una mujer, ambientada en México de 1810.

El proceso literario de la psicóloga y maestra del Instituto Tecnológico de Sonora le ha resultado en una fórmula que le ha permitido plasmar las historias de su imaginación.

La historia surgió a partir de uno de los relatos que integran otro de sus libros La leyenda del collar color turquesa, donde se narra el paso de una joya a través de nueve épocas.

Sin embargo, al desarrollarlo Primavera se fue fascinando cada vez más con los detalles de los hechos históricos, las hazañas de sus personajes, por lo que terminó sustrayendo esta parte del libro y sustituyendo la historia dentro del mismo contexto, para que sus personajes pudieran tener mayor protagonismo en su propio libro.

A mí me apasiona la historia. En la época de la Independencia puse a dos hermanos que están luchando cuando invaden Guanajuato, cuando las tropas de Hidalgo llegan a la Alhóndiga de Granaditas e invadieron la ciudad matando gente, sobre todo a los aristócratas; llegaron a la Alhóndiga y es cuando el famoso Pípila hace explotar la puerta", cuenta la escritora.

Amante de las letras y la historia, Primavera contextualiza los detalles que no se aprecian en los libros de historia de la educación básica.

Cuando entraron las tropas masacraron a más de 400 españoles que se habían escondido ahí... por el hecho de ser españoles o gente de dinero los mataron. 'Adolfo', el héroe de mi historia está enamorado de una criolla que se escondió ahí, sabe que es su amor imposible porque no pertenece a la aristocracia, sabe que viene la tropa y que el plan es destruir", narra la autora.

Con más de 20 años de experiencia con las letras, Primavera Encinas declara que no existe mayor satisfacción que escribir y saber que existe un público que lee y disfruta de su trabajo.

Este libro es especial para la autora arraigada en Ciudad Obregón, pues es la primer obra que publica como independiente, sin el apoyo de una editorial.

Esto lo logró apoyándose de la tienda Amazon, pero asegura que el proceso no es tan sencillo.

Los libros que me han sacado han sido por Apalba y otro en una editorial de la Ciudad de México, de Rosa María Porrúa. Las editoriales son bien padre porque ellas hacen todo el trabajo, solo mandas el archivo lo más corregido que puedas", explica.

La escritora puntualiza que algunas de las ventajas de publicarse en este formato incluyen un mayor alcance de público y un acceso más sencillo a su obra. Aunque lo complicado fue adentrarse a un terreno desconocido, lo único que tuvo que hacer fue pagar por los servicios de una diseñadora y conseguir asesoría para publicar su novela.

Yada López (la diseñadora) me asesoró de principio a fin, diseñó el formato del libro, trabajé con ella por completo y cuando nos pusimos de acuerdo con la portada ella me enseñó a subirlo y la verdad no es fácil. Recomiendo que si alguien quiere subir un libro a Amazon se asesore", asegura.