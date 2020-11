Hoy se conmemora Día Nacional del Libro y estas son algunas actividades

Hermosillo.-Cada año se celebra el Día del Libro y en México se instauró por decreto del presidente José López Portillo, quien eligió el 12 de noviembre como fecha para conmemorar la importancia de las obras literarias por ser el natalicio de la escritora Sor Juana Inés de la Cruz.



Juana Ramírez de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz nació en 1651, de acuerdo a diversas biografías empezó a leer a los tres años de edad, defendió el derecho a la lectura y escribió sobre todo poesía, pero también prosa en cartas que ahora son analizadas por estudiosos de la literatura hispanoamericana.



La Universidad del Claustro de Sor Juana, señala que la ‘Décima Musa’ nació en 1651, en una

familia proveniente de ​Sanlúcar de Barrameda (Andalucía), ella compone ‘Loa al Santísimo Sacramento’ en 1657.

En febrero de 1668, Juana Inés ingresa como novicia al convento de San Jerónimo en donde se practicaba la regla de San Agustín. En 1689, se publicó su obra poética, sonetos, romances y géneros líricos en ‘La inundación Castálida’.



Obtuvo fama por ser una religiosa con alto nivel educativo y por demostrar calidad en su obra literaria, tenía buena relación con la corte y aristócratas, pero en 1687, en respuesta al ‘Sermón del mandato’ del sacerdote Antonio Vieira, escribe ‘Crisis de un sermón’ y eso le cuesta el intento de censura de parte del Obispo ​de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz.

Eñ obispo le escribe una carta con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, de acuerdo a Cultura Genial en esa carta el obispo le “señala la inconveniencia de que, en su condición de mujer, se dedique a escribir sobre asuntos profanos en lugar de escribir sobre la recta devoción”.



En el año de 1961, ella escribe la carta ‘​Respuesta a Sor Filotea de la Cruz’,​ en la que “defiende la dignidad del conocimiento y el derecho de las mujeres a la educación”.







Muy ilustre Señora, mi Señora: No mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. ¿Qué mucho si, al primer paso, encontraba para tropezar mi torpe

pluma dos imposibles? El primero (y para mí el más riguroso) es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntado el Ángel de las Escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no como el Santo, de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos. El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor, de dar a las prensas mis borrones: merced tan sin medida que aun se le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico; y que ni aun como ente de razón pudiera caber en mis pensamientos; y en fin, de tal magnitud que no sólo no se puede estrechar a lo limitado de las voces, pero excede a la capacidad del agradecimiento, tanto por grande como por no esperado, que es lo que dijo Quintiliano: Minorem spei, maiorem benefacti gloriam pereunt. Y tal que enmudecen al beneficiado”, es tan sólo el inicio de esa ahora analizada obra.sólo el inicio de esa ahora analizada obra.