"Tenemos que humanizarnos": Enzia Verduchi ganadora de la Medalla a la Excelencia

Ciudad Obregón.-Ayer, la Agrupación para las Bellas Artes (Apalba) otorgó la Medalla a la Excelencia a la poeta Enzia Verduchi, un reconocimiento a nivel nacional por su trayectoria y trabajo.

En la ceremonia, efectuada en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Cajeme, la presidenta de Apalba, Irma Arana, dio a conocer que “ha puesto una semilla” en el municipio al hacer este festival de manera anual y entregar la presea a grandes escritores. En el evento estuvieron presentes Margarita Vélez de Mariscal, el diputado Raúl Castelo y el director de Cultura, Ismael Serna.

A la hora de la entrega de la medalla, Enzia Verduchi recordó a la gran escritora Emily Dickinson, “decía que ‘el cerebro es el peso de Dios’ y yo creo que el pensamiento, la palabra es la poesía”.

En entrevista con TRIBUNA con la poeta Enzia Verduchi, se retomó lo que expuso a La Jornada el pasado 11 de noviembre, en donde decía que “esta época aterradora es propicia para la poesía” y al preguntarle el motivo de lo que declaró para ese medio, explicó que por la pandemia la poesía da "esperanza" a las personas.

Llevamos casi 8 meses en la Ciudad de México encerrados, con muchos miedos e incertidumbre, esta pandemia lo que pienso es que nos ha hecho parar y pensar qué es lo que queremos como sociedad para el futuro… Tenemos que volvernos a humanizar. No podemos seguir en este ritmo tan rápido, entonces la poesía es la compañera perfecta para pensar, para reflexionar hacia dónde vamos, qué es lo que queremos como sociedad. Tenemos que volver a nuestra humanidad y trato cotidiano a la conversación”, explicó.

También compartió el nombre tentativo del libro que está en proceso, ‘California Dreamings’, el cual trata sobre la migración, un estudio ‘casi antropológico’ que ha realizado con entrevistas y grabaciones que hace en el sitio.

Yo crecí en el sur de México en la península de Yucatán, se piensa que los Mayas no migran a Estados Unidos, pero tuve que editar un libro y descubrí Mayas en Campeche que hay un cuarto de millón de indios mayas en la Bahía de San Francisco, no hablan español y no hablan inglés”, expresó.