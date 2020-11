"No puedo estar en manifestaciones pero sí puedo escribir": América Pina Palacios

Ciudad Obregón, Sonora.-Golpes, insultos, “palabras que suenan dulces en apariencia” pero que en realidad ofenden, acciones que discriminan y humillan, son los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres que América Pina Palacios describe en sus dos obras El sueño que no soñé y la más reciente Voces en cascada.



Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tiene como origen el asesinato de las activistas y hermanas Mirabal, a manos de Rafael Trujillo en República Dominicana, así como las diversas acciones pactadas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, fue declarado por la ONU en el 2000 para hacer un llamado a los gobiernos y organizaciones internacionales a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, considerada una pandemia mundial.

La escritora América Pina Palacios es originaria de Ciudad de México pero radica desde hace unos 55 años en Ciudad Obregón, por su primera novela ‘El sueño que no soñé’ (2016), que trata sobre la historia de una mujer que migra a Estados Unidos y que además es víctima de violencia de género, fue invitada por activistas por los derechos de las mujeres y las niñas a diversas acciones de concientización. En su libro más reciente ‘Voces en cascada’ (2019), el cual no ha tenido difusión por la pandemia, aborda también el tema a través de 10 textos que llevan el nombre de una mujer.



La también coordinadora de Poetas Narradores, agrupación de escritores, explica que Voces en cascada se compone de 10 historias de mujeres que retratan la violencia de género pero también las formas de discriminación que son usuales en México.

Para escribir estos textos se basó en historias reales, pero las mezcló con elementos de ficción.

Su primera novela corta la publicó en el 2016, basada en el testimonio de una amiga que nació en Guerrero y se fue a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, pero que sufrió violencia familiar y discriminación por su condición de migrante a lo largo de su vida.

Así como en diversos textos que ha publicado en las más de 26 antologías, el tema recurrente son las diferentes formas de violencias que vivieron, la migración.

Esta amiguita a mí me tenía impactada porque me decía que fue rechazada por su mamá, que ella no sabía que no era su pá y entonces cuando me lo platicaba decía: ‘caray yo pensaba que mi situación era muy triste’, porque mis papás murieron cuando yo era muy pequeña y su historia se me hacía triste al máximo. Ella me pidió ‘por favor escribe mi vida, la titulas: siempreviva’ y le dije que no se me hacía de canción arrabalera, cada vez que viajaba la visitaba a San José, platicábamos y me venía y empezaba a escribir y a llorar”, comparte la escritora.