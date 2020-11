Organizan el Festival Internacional de Literatura Sonora 2020

Ciudad Obregón.-El presidente de Escritores de Cajeme A.C., Juan Manz Alaniz, dio a conocer que ya están preparando el programa de este nuevo Festival Internacional de Literatura Sonora 2020, con la participación de Estados como Sinaloa, Jalisco y países como Chile y Canadá.

El encuentro será por Zoom y podrán inscribirse tanto grupos de escritores o de manera individual. El evento será del 12 al 25 de noviembre.



En entrevista con TRIBUNA, Juan Manz Alaniz, explicó que este festival lo organiza de manera conjunta Jornadas Binacionales de Literatura ‘Abigael Bohórquez’ de San Luis Río Colorado, el Encuentro Internacional ‘Bajo el asedio de los signos’, festival de la palabra ‘Encuentro de los que escriben con los que leen’.

La pandemia nos llevó a realizar este festival, aunque no tenemos recursos. Este año no tuvimos respuesta del ISC, ni del Ayuntamiento, no podemos esperar a que nos apoyen con recursos”, dijo Manz Alaniz.