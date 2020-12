Esta es la verdad sobre si se puede teñir el cabello durante la etapa de embarazo

Ciudad de México.- Para muchas de las futuras mamás de hoy en día, surge la importante pregunta sobre los famosos tintes para el cabello que con sus compuestos químicos pueden afectar el embarazo, debido que muchas, desean darse un nuevo estilo, pero no lo hacen por temor de afectar al bebé.

Por lo tanto, la famosa revista de moda, InStyle, se reunió con la doctora Jessica Shepherd, quien es obstetra y ginecóloga de la Universidad de Illinois Chicago y embajadora de Ceek Women's Health, para hablar sobre el tema y que respondiera todo lo que las mujeres embarazadas necesitan saber sobre el tinte para el cabello durante esa etapa.

El principal motivo de preocupación es por el desagradable olor a vapores que flotan en el aire una vez que se aplica el color, los que usualmente se encuentran en el amoníaco y el peróxido, utilizado en las formulas para teñirlo.

Sin embargo, eso no significa que haya algún daño grave, pues según comenta la doctora, no hay ni un problema y no afecta para nada, puesto que el tinte no se coloca sobre el cuero cabelludo durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para causar daño.