Navidad 2020: Las mejores frases para desear una feliz Navidad a tus seres queridos

Ciudad de México.- A punto de celebrar la Navidad y se sabe que por la pandemia de Covid-19 en México, las familias no se podrán reunir con otras, con amigos o con personas en general que no vivan en su mismo hogar con la finalidad de no incrementar los contagios de esta enfermedad. Es por eso que para no dejar pasar esta fecha sin mandar un saludo a tus seres queridos, a continuación podrás elegir la frase que mejor te convenga para desear unas felices fiestas.

Si la inspiración no está de tu lado, estas son unas excelentes ideas para que puedas compartir un bonito mensaje con tus clientes, tus compañeros de trabajo, tus familiares, amigos, etc, a través de un mensaje de texto, Whatsapp o Facebook.

"Navidad es la fecha de la alegría y el amor, la que debería durar siempre, pues nos colma de buenos sentimientos, nos hermana y nos acerca a todas las personas".

"Ojalá pudiéramos meter el espíritu de la Navidad en jarros y abrir uno cada mes del año".

"Feliz, Feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuela las alegrías de su juventud y le transporte al viajero a su dulce hogar"

"Si mi sonrisa te sirve de adorno en Navidad cuenta con ella, si mi mano te es de ayuda tienes las dos, si mi corazón te trae felicidad es todo tuyo. ¡Feliz Navidad!"

"Porque no son los adornos, no es la nieve, no es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante".

"La propia palabra llena nuestros corazones de alegría. No importa cuánto temamos las prisas, las listas de regalos navideños y las felicitaciones que nos queden por hacer. Cuando llegue el día de Navidad, nos viene el mismo calor que sentíamos cuando éramos niños, el mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar".

"Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo".

Un sabio dijo: la riqueza de una persona se mide por la cantidad y calidad de los amigos que tiene. Gracias por ser parte de mi fortuna. Feliz Año Nuevo".

"Te mando la receta de la Navidad: varias medidas de ilusión, una pizca de amistad y un gesto de ternura. Horneemos la mezcla con ánimo. Envolvámosla con risas, luces y canciones. Y, finalmente, ofrescámosla con alegría".

"La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de Navidad".

Mensajes de Navidad en Pandemia

"A pesar de los quebranto siempre surgirá la ilusión, sin importar las adversidades, siempre se impondrá el Amor, que Dios te colme de alegrías en Navidad".

"Amigos afrontemos esta Navidad con mucho optimismo y recordemos que si nos aferramos a Dios todo puede ser posible. Es tiempo de hacer un cambio positivo en nuestras vidas y soñar en grande para que logremos más de lo que esperamos".

"Deseo que cada día sepas apreciar lo bella que es la vida, como en la Navidad".

"Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que cada día del Nuevo año la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares".

"Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante, regresemos a nuestra fe infantil".

Frases Navideñas para clientes

"Solo con personas como tú, hacemos posible este proyecto. Gracias por confiar en nosotros otro año más. ¡Feliz Navidad!"

"Cualquier momento es bueno para agradecer a nuestros clientes, pero este mucho más, porque al mismo tiempo les deseamos una ¡Feliz Navidad!"

"¡Feliz Navidad a nuestros clientes! Les deseamos días llenos de bienestar, paz y alegría cerca de la familia".

"En esta hermosa época, no nos olvidamos de ustedes, nuestros queridos clientes. ¡Feliz Navidad!"

"¡Gracias a todos por su confianza! Que pasen unas lindas fiestas, con calurosos momentos familiares y muchísimo amor".

"La Navidad es más feliz si nuestros clientes están satisfechos. ¡Felices fiestas!"

"¡No podríamos cerrar el año sin desear una feliz Navidad a nuestros más queridos clientes!"

"¡Feliz Navidad a nuestros maravillosos clientes! Sin ustedes no acabaríamos un año más de logros y alegrías".

Frases de agradecimiento laboral