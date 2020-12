Consejos para que los incendios no lleguen a tu hogar durante la Navidad

Ciudad de México.- Esta temporada que es de las más esperadas y bonitas es también donde los incendios se desatan, por los fuegos pirotécnicos, accidentes de la cocina y hasta las luces que adornan el hogar.

Estas recomendaciones emitidas por Protección Civil ayudaran a que la Navidad no termine por ser trágica pues son sin duda medidas que se deben tener presentes en todo momento.

No colocar el árbol cerca de fuentes de calor, mantener los contactos lejos del agua, mascotas y árbol de navidad, desconectar las luces antes de dormir o salir mucho tiempo de casa.

No colocar regalos cerca de conexiones eléctricas, revisar que las extensiones y luces no estén enredadas, gastadas o rotas, evita los productos de baja calidad que pondrían en riesgo a la familia entera y por último, pero no menos importante no sobrecargar los contactos.