Estas recomendaciones de miniseries te haran disfrutar la Navidad en casa

Ciudad de México.- Ante la pandemia que se está viviendo, El Heraldo de México se encargó de seleccionar las mejores miniseries para disfrutar de una maravillosas e inolvidable Navidad en casa.

La maldición de Bly Manor (Netflix): Una opción de drama y romance gótico, está vagamente basada en la obra The Turn of the Screw de Henry James. Es la serie de seguimiento de La maldición de Hill House y la segunda temporada de la serie de antología The Haunting.

Gambito de dama (Netflix): Esta se ha convertido en un éxito para Netflix, consiguiendo que se convierta en una de las sensaciones de este año, al contar la historia de Beth Harmon, una niña huérfana muy inteligente que aprende a jugar al ajedrez en un orfanato.

The flight attendant (HBO Max): Para los fans de Big Bag Theory será extraño ver a Kaley Cuoco en el personaje de Cassie, una auxiliar de vuelo treintañera con un novio en cada puerto, quien se ve envuelta en un asesinato del que parece culpable.

El desorden que dejas (Netflix): Serie española original, adaptada de la novela homónima de Carlos Montero, en la que presenta un misterio que une a dos profesoras de literatura en un pueblo de Galicia

Little fires everywhere (Amazon): Basada en n la novela homónima de la escritora estadounidense Celeste Ng. que cuenta como protagonistas y como productoras a las actrices: Reese Witherspoon y Kerry Washington.

Mrs. America (HBO): Esta miniserie es una de las que más ha gustado a los críticos televisivos este año y está inspirada en personajes reales.