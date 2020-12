Estas son las calorías que subirías con las bebidas de la fiesta de Navidad y Año Nuevo

Ciudad de México.- Algo que no puede faltar en la mesa durante la cena de Navidad y el Año Nuevo son las bebidas, pues con ellas se realiza el tradicional brindis o se acompañan los alimentos, pero si estas cuidando tu peso y salud entonces debes considerar lo que contienen.

No todas las bebidas en la cena de Navidad son con alcohol, el ponche y los refrescos se sirven a la mesa para aquellos que han decidido no consumirlo. Sin embargo, si buscas no subir de peso no sólo debes cuidar lo que comes.

Paola Zarza, miembro de la Fundación Mexicana de Dermatología (FMD), indicó que el consumo de bebidas, sin importar la temporada, pueden representar hasta un 55 por ciento de la ingesta de calorías en una persona.

Datos del Instituto Nacional de Salud Pública han señalado la cantidad de calorías que contienen algunas bebidas, en este caso el de aquellas que más se consumen durante Navidad.

Para los amantes de la cerveza, esta bebida contiene 135 calorías y su versión light tiene sólo 85 calorías. Mientras que quienes brindan con champaña, deben saber que en 30 mililitros hay alrededor de 87 calorías.

El vino, que es una de las más populares en reuniones y fiestas navideñas, contiene 115 calorías en cada 150 mililitros. En el caso del vino blanco, la misma cantidad contiene 105 calorías.

La bebida mexicana que no puede faltar en las celebraciones es el tequila, 45 mililitros contienen 119 calorías.

Para aquellos que no beben alcohol, el ponche es un favorito de las fiestas y éste contiene 114 calorías. Mientras que el atole de sabores tiene hasta 217 calorías, peo si se trata de el elaborado en casa puede tener 200 calorías.