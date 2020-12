Estas son las exitosas canciones navideñas que han generado grandes ganancias económicas

Ciudad de México.- La Navidad llega siempre acompañada de villancicos, pues también hacen su aparición, mismos que a lo largo de los años han tenido diferentes interpretaciones hechas por los famosos, algunas más exitosas que otros.

Una cantante que marcó tendencia en la creación de álbumes navideños fue Mariah Carey quien lanzó hace algunos años una de las canciones más representativas de la época All i want for Christmas is you, que año tras año se coloca en las principales listas de popularidad.

Tan sólo en 2019 el tema alcanzó el puesto número 1 en la lista Billboard y este año se perfila para ocupar la primera posición en la lista Hot 100 y Global 200, algo que sólo ocurrió tras su lanzamiento en 1994.

Pero, Mariah no ha sido la única que se ha hecho de una fortuna al explotar la navidad, pues varios famosos cobran millonarias regalías con la reproducción de sus interpretaciones de los villancicos navideños.

Un clásico de estas fechas es Michael Bublé; sus temas se escuchan en todas las plataformas streaming. Este 2020 hizo su aparición en el top 10 Global 100 de Billboard con It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas.

De acuerdo con un ranking realizado por Celebrity Networth, AIWFCIY, Mariah Carey generó cerca de 600 mil dólares cada diciembre, en tanto, Michael Bublé percibió 5 mil 500 dólares por canción que deben repartir entre el sello discográfico, los compositores y equipo de edición.