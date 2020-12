Estas son las mejores y más escuchadas canciones de este 2020 que causaron sensación

Ciudad de México.- En este 2020, a pesar de todos los inconvenientes por la contingencia, eso no evitó que los artistas musicales se detuvieran a seguir trabajando, puesto que incluso muchos tuvieron bastante potencial para crear más canciones.

Sin embargo, A pesar de qué hubieron varios artistas que destacaron más que otros aún así, las personas prefirieron ciertas canciones y según las estadísticas esas son las mejores y las más escuchadas por el público en general.

Tusa

Esta canción es de la cantante Karol G y la rapera Nicki Minaj. Fue lanzada el 7 de noviembre de 2019 a través de Republic Records, Universal Music Latino y Universal Music Group. Su letra fue escrita por los artistas m Keityn, Karol G y Minaj, y cuenta con la producción de Ovy On The Drums.

Blinding Lights

Tema del cantante The Weeknd, es el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio. Está escrita y producida por The Weeknd junto a Max Martin y Oscar Holte. Se estrenó el 29 de noviembre de 2019.

Hawái

Fue el 29 de julio de 2020 cuando Sony Music Latin y el colombiano Maluma lanzaron esta canción. Entre sus autores se encuentran Juan Luis Londoño, Miky La Sensa, Juan Camilo Vargas, Jowan, Andrés Uribe Marín, Bryan Lezcano, entre otros.

Safaera

Este tema fue escrito por Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow. Así mismo, contó con la composición de los artistas Bad Bunny, Ñengo Flow, Jowell y Randy Ortiz.

Dance Monkey

Canción lanzada por la cantante australiana Tones and I el 10 de mayo de 2019. Cuenta segundo single de su EP debut The Kids Are Coming. Fue producida por Konstantin Kersting.