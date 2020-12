Este es el mejor consejo en tendencia para tener un maquillaje con efecto piel de porcelana

Ciudad de México.- Las festividades no terminan, por lo que muchas personas buscan tener el maquillaje perfecto para presumir de este en las fotos y a pesar de que en los últimos años los ojos y labios se han vuelto el centro de atención, hay algunos que ponen especial cuidado a la piel.

Es por eso mismo, que gracias a la famosa aplicación de TikTok, se ha viralizado un tutorial que muchas personas han optado por seguir, puesto que da un efecto de piel de porcelana y que incluso no afecta bastante, pues según se declara, no se cierran los poros no trae consecuencias.

Paso 1

Las personas que han hecho el video, recomiendan que la piel del rostro sea completamente hidrata para que no esté reseca, por lo que se puede hacer con cualquier crema para rostro que se tenga en casa.

Paso 2

El paso dos pide que se selle todo el rostro con polvo traslucido sin usar nada previamente más que la crema, aunque parece un poco curioso, con los siguiente pazos cobra más sentido y después se pone el fijador.

Paso 3

Se agrega un primer de preferencia por todo el rostro y cuando este quede seco, se agrega una base del todo ideal para que después difuminarse con todo el rostro para que quede parejo con una esponja semihúmeda.

Recomendaciones:

Algunas personas han probado con utilizar nuevamente un polvo traslucido para ver si la piel se ve acartonada, pero muchos han declarado que no y que incluso es mejor para los que tienen piel grasa, puesto que el maquillaje queda completamente fijo y no brilla.