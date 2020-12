Martha Idalia presenta su segundo libro 'Rescatando mi princesa'

Jugar con otra niña, comer una golosina, escuchar una canción infantil o ver una película que evoca recuerdos de la infancia, son algunas de las acciones que provocan una imagen en la que se puede representar de forma gráfica el ‘despertar de una princesa’, afirmó la psicóloga y escritora Martha Idalia Parra en la presentación de su libro 'Rescatando a mi princesa'.

Tras su rotundo éxito con su primer libro 'Hoy elijo despertar', la autora originaria de Álamos, Sonora, apuesta por su segunda publicación en la que se dirige al público femenino con el objetivo de 'despertar la esencia verdadera'. La presentación dio inicio con la lectura de la contraportada por Rosalba Wong, quien también dispuso de sus letras para agregar el prólogo del libro.

Con esta historia la autora se dirige al lector para recordarle que los errores no le definen, y que no es necesario esperar un rescate por un príncipe o una fantasía, sino que uno mismo puede y tiene la responsabilidad de tomar ese papel: "No eres solo un recuerdo gris o el mal momento de tu pasado, eres el plan de vida, el resultado de lo que piensas, de lo que escuchas, de lo que haces, de lo que crees, de lo que asumes, de quienes te rodean y también de cada una de tus elecciones, aunque no lo creas, tú eliges quién quieres ser, por eso te invito a desempeñar el más importante de tus papeles, el de la protagonista de tu vida", se lee en la contraportada del título.

Abordando la retrospectiva de la infancia es como la autora invita a su lector a reconocer a su Princesa quien por distintos motivos o distintas vivencias pudo crecer con afectaciones que se hacen presentes en la adultez. "Desde niñas solemos sentir la princesa de papá o la princesa de nuestro abuelitos, nos relatan cuentos de hadas y volvemos a embonar con aquella hermosa chica de la que hablaban en la historia, buscamos belleza en el rescate, y es que sí la hay, sobre todo en el rescate personal e interior.

Rescatar a tu princesa te ayudará a romper el hechizo de la eterna sensación de insuficiencia", escribió Parra en el apartado 'Una princesa como tú'. En su libro de 263 páginas la escritora reitera su compromiso con su profesión, que es el ayudar a las personas a sanar con problemas y superar los obstáculos que afectan en su desarrollo integral.

'Rescatando a mi princesa', contiene ejercicios didácticos con un apartado de autorescate que se convierte en una guía de apoyo muy personal, el cual Martha recomienda ‘no prestar’, pues en este se vacía información confidencial que el lector podría preferir no compartir. Para Martha, el siguiente paso en su carrera es continuar con sus proyectos que fusionan su carrera en psicología, la escritura y el compartir con el público sus conocimientos en busca del autodescubrimiento y el amor propio.