Esta es la razón por la que no deberías hacer dieta después de la temporada decembrina

Ciudad de México.- La nutricionista Colleen Christensen aseguró que las dietas restrictivas a las que se someten las personas después de la temporada decembrina no son las más aconsejables para bajar de peso.

A través de su cuenta de Instagram, la especialista indicó que no es necesario que el cuerpo se desintoxique de manera inmediata después de los excesos de Navidad y Año Nuevo.

Esto se debe, indicó, a que es muy complicado respetar un régimen alimenticio si se comienza a ejercer de la noche a la mañana, sobre todo después de la forma descontrolada a la que se acostumbra a comer el organismo durante este periodo del año.

La experta indicó que las personas deben comenzar a comer normalmente a partir del siguiente año, debido a que la desintoxicación alimenticia no tiene ninguna utilidad.

Destacó que los azúcares, grasas y carbohidratos no son un veneno para la mayoría de las personas, mientras que órganos como los riñones, el hígado ayudan a regular las sustancias que hay dentro del cuerpo.

Si está buscando comer limpio, lave las verduras para quitarles la suciedad. Más allá de eso, ¡coma normalmente y estará bien!".

Además de esto, la especialista recomendó no sentirse culpables sobre lo que se ha ingerido, pero si tener límites a la hora de saciar el hambre, no acceder a dietas o jugos que buscan eliminar las toxinas del cuerpo, no pesarse frecuentemente y entender que la felicidad no está ligada con el tamaño del cuerpo.