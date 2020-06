Tony Sandoval: Artista del cómic, un orgullo para el arte de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Antonio Sandoval es un ilustrador y creador de cómics con un estilo particular que recuerda al arte gótico con matices surrealistas, sus dibujos han recorrido gran parte de América y Europa, pero sus sueños comenzaron en la comunidad de Esperanza, Sonora.

En la época actual, son pocos los artistas de cómic que se atreven a aventurarse por el sueño de dedicarse a su pasión y aunque no es un camino sencillo lleno de oportunidades y puertas abiertas, el resultado final vale la pena.

Antonio o ‘Tony’, como suele firmar en sus trabajos, respondió una entrevista para TRIBUNA en la que habla de los pasos de su carrera.

Desde niño, Tony Sandoval mostró gran fijación por los dibujos animados:

Dibujaba las caricaturas de la tarde” y leía las historietas que se situaban en los puestos de periódico de su localidad. Con el tiempo, la práctica de dibujo continuó y una nueva meta comenzó a forjarse. “Aposté por este trabajo y yo soñaba con poder hacerlo donde sea que estuviera” comentó el ilustrador que actualmente reside en París, Francia.

Comenzó a dibujar y escribir cómics de forma profesional a los 28 años, realizando sus primeras publicaciones en el año 2001, sin embargo, recuerda con alegría su época de juventud y ocio. “Yo hacía mis dibujos, mis cómics en la preparatoria, los vendía y de ahí sacaba para las tortas”, dijo el entrevistado entre risas.

Antonio Sandoval comenzó su vida profesional como fotógrafo e ilustrador en una agencia de publicidad de Ciudad Obregón, sin embargo, su fascinación por los cómics lo llevó a visitar otras ciudades, después otros estados y finalmente otros países, pues reconoce que ser escritor y dibujante de historietas no es una profesión muy común en México:

Hacer cómic no cuesta mucho, cuesta trabajo más bien, mis mejores trabajos los he hecho en situaciones que no eran óptimas, es como una carrera de resistencia larga, es algo exclusivo... en México es difícil hacer carrera de historieta”, explica el artista de 48 años.

Uno pensaría que parte de tener un trabajo implica establecerse en un lugar y dejar ir ese estilo de vida podría representar un reto. Portlan, San Salvador, México, Barcelona, Ginebra y Berlín, son algunos de los sitios que el artista gráfico ha pisado en su camino: “Siempre he sido muy pata de chucho, no me dolió no se me hizo difícil, era muy joven y me gustaba la aventura”, comenta con respecto a su variado cambio de domicilio.

“Doomboy cuenta la historia de las escapadas que me daba con mi hermano para ir a las tocadas en Obregón, cuando teníamos que agarrar el último camión a Esperanza”, añadió con nostalgia.

Con más de 15 publicaciones propias, Sandoval se ha convertido en un artista de renombre en Europa, pero lógicamente ha trabajado en otros proyectos con diversas editoriales y escritores para quienes brindó sus dibujos.

Obras como ‘Nocturno’, ‘El Cadáver y el Sofá’ y ‘Epidemia de Melancolía’ son obras distintivas del sonorense. Actualmente trabaja con la Editorial Glenat.

Para Antonio, lo peor del coronavirus ya pasó, pues este lunes 11 de mayo el Gobierno francés levantará la orden de aislamiento para los ciudadanos, podrán volver a caminar por las partes y salir a los supermercados con tranquilidad (tomando estrictas medidas de higiene), sin embargo, este tiempo de confinamiento fue de provecho para el artista.

No dejé de dibujar ni un solo día”, declaró, “se siente bien saber que va terminar la cuarentena y yo voy a tener todo este trabajo adelantado”, añade. Antes de encerrarse en su departamento, Tony se preparó consiguiendo todos los materiales que fueran necesarios para su labor: “Me pasan un guión y sobre él hago un story board, luego hago los dibujos en blanco y negro… les doy color en la computadora”, comentó.

El encierro dio frutos al dibujante y escritor: “En esta cuarentena me ha ido bien, pensé que iba a pasar un mes, pero ya pasaron 2, me encerré solo, no me distraigo, ataco mis páginas, es un buen momento para escribir”, finalizó Tony.