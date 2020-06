"Museos para la igualdad": Se practica la inclusión en el Museo de los Yaquis de Cócorit

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 18 de mayo se conmemoró el Día Internacional de los Museos de una manera diferente, ya que por la contingencia no es posible visitar estos recintos culturales.

La Unesco implementó la campaña Museum Week a nivel internacional para festejar de forma apropiada a pesar de la adversidad. El Museo de los Yaquis del pueblo de Cócorit forma parte de la iniciativa.

MUSEO DE LOS YAQUIS

En una entrevista con TRIBUNA, el maestro Enrique Espinoza Pinales, director del Museo de los Yaquis, habló sobre la importancia de este espacio en la región.

El Museo de los Yaquis cuenta con una exposición permanente en 3 salas: cosmovisión, territorio e historia. En la primera se encuentran pinturas y esculturas que narran los cuentos, mitos y leyendas de la tribu explicando su visión del mundo, en la sala de territorio hay una pantalla que ofrece información sobre los 8 pueblos y hay una serie de textos que explica lo que es el territorio desde un punto de vista geográfico y cultural, en la última sala existen piezas que son representativas de la tribu, pueden encontrarse armas, objetos de trabajo y de su gastronomía.

MUSEOS POR LA INCLUSIÓN

En esta edición del DIM, el lema conmemorativo es Museos para la Igualdad: Diversidad e Inclusión, con el objetivo de convertir los establecimientos en puntos de encuentro para celebrar la diversidad, identificar y superar los prejuicios. En el Museo de los Yaquis estos valores también se practican:

A mí me gustan mucho los campamentos de verano, en una ocasión nos llegó un niño que no estaba inscrito, así que le pedimos que fuera por su mamá. Al día siguiente regresó y su mamá no llegaba y resulta que era un niño con una discapacidad para socializar. Ese verano lo dedicamos a concientizar a los niños de cómo relacionarse con otros niños con dificultades para comunicarse, fue una experiencia muy interesante e informativa para nosotros, los responsables del campamento y para los niños, que lograron hacer empatía con el niño", recordó el director del museo.