Desarrollo y diversidad cultural, temas de importancia

Ciudad Obregón,Sonora.-Si bien la pandemia hizo que cerraran recintos culturales y se cancelaran los eventos artísticos, también provocó un aumento de creatividad y actividad virtual relacionada a las bellas artes durante la cuarentena, según opina la Unesco este 21 de mayo,

Día Mundial de la Diversidad Cultural. “La diversidad cultural la podemos observar en nuestro Estado, en el país o internacionalmente, cuando observamos las diversas culturas que se han desarrollado a lo largo de la historia y es muy sencillo identificar esta diversidad y vienen siendo por los rasgos característicos que distinguen una cultura de otra”, dijo María Trinidad Ruiz Ruiz, directora del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme.

CULTURAS EN DESVENTAJA

¿En dónde podemos encontrar dicha diversidad? se le preguntó María Trinidad en una entrevista con TRIBUNA y respondió:

La diversidad cultural es un tema que se mantiene bajo análisis, porque existen comunidades más vulnerables que otras:

INCLUSIÓN Y VISIBILIDAD

En el Centro de Culturas Populares e Indígenas, se busca crear condiciones sociales e institucionales que posibiliten el diálogo entre culturas de forma armónica y respetuosa.

Para que la inclusión y el diálogo continúen en desarrollo, la directora del centro cultural dijo que la comunidad puede contribuir generando conocimiento y recomendó:

Por ejemplo, como la convivencia que se da en el sur de Sonora con el resto del Estado y la no discriminación de acciones que no sean las nuestras, porque lo que para uno es importante para otros no. Eso no lleva a la convivencia ni a la interculturalidad”.